Лидер С14 призвал с пониманием относиться к желанию убить журналиста и назвал это "человеческой слабостью" (видео)

Лидер праворадикалов С14 заявил, что понимает тех людей, которые нападают на журналистов в Украине.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась считает оправданными некоторые случаи нападения на журналистов в Украине.

Об этом он заявил в эфире "Магнолия-ТВ". Соответствующее видео опубликовано на YouTube канала.

Глава праворадикалов С14 считает, что нападения на журналистов - это "народный суд", к которому люди, по его мнению, прибегают из-за того, что власти не справляются со своими обязанностями.

"Существует некий "народный суд". И почему народ к этому прибегает, понятно... Люди очень переживают, что власти не справляются со своими обязанностями, а людям хочется остаться живыми... Они это делают не потому, что им нравится драться, я сомневаюсь, что кому-то нравится плеваться или давать пощечину журналистке: они переживают, что если российские медиа будут здесь работать, что будет на Донбассе и дальше", - заявил Карась.

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Также он отметил, что понимает тех людей, которые нападают на журналистов в Украине, но, уверяет Карась, праворадикалы С14 вряд ли готовы к таким действиям.

"Если мы увидим телеканал "Интер" или NewsOne, то навряд ли С14 (нападет - Ред.). В принципе, когда на них нападают, я понимаю таких людей. Готовы ли мы сами нападать на NewsOne - вряд ли. Хотя не на всех, я не знаю, может если журналист Коцаба устроится на NewsOne, против него могут быть стычки, потому что я не считаю его журналистом", - говорит Карась.

"Рядом с тобой украинцы пи***т по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать? Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет - должны толерантно относиться к этой человеческой слабости. Очень жаль, что граждане позволяют себе такие вещи. Этим обворовывают государство", - написал Карась в Facebook, комментируя свои слова в эфире "Магнолия-ТВ".

"Сводить в могилу преступников должна власть и силовые структуры. А не активисты, ветераны или домохозяйки, которым пришлось выйти на протест", - добавил лидер С14.