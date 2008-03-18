Черновецкий вешаться не намерен

Вчера состоялось первое заседание комиссии, созданной указом президента Виктора Ющенко для проведения служебного расследования деятельности мэра Киева и по совместительству главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого.

После того как господин Черновецкий категорически отказался явиться на заседание Кабмина, где слушался правительственный отчет о его работе, появление мэра на заседании комиссии для представителей СМИ было неожиданным, пишет "Коммерсантъ-Украина".

При этом оставаться до конца заседания, впрочем, как и рассказывать о его подробностях, городской глава не стал. За десять минут до окончания заседания комиссии он вышел в коридор.

Прошла демократическая дискуссия,– сухо сказал господин Черновецкий. – О чем?– попытались уточнить журналисты. – У меня сейчас нет времени, поскольку завтра одна рассерженная женщина (Юлия Тимошенко) хочет мне сделать плохие вещи.

Судя по всему, "плохой вещью" господин Черновецкий считает принятие постановления Верховной рады о переизбрании мэра Киева и депутатов горсовета.

– И что вы намерены сейчас предпринять? – не успокаивались представители СМИ. – Вешаться не буду, это точно! – на ходу бросил он.

Об итогах заседания СМИ сообщила госпожа Кильчицкая. "Комиссия распределилась на три подгруппы, и завтра мы встретимся с их представителями в стенах горгосадминистрации",– сказала она.