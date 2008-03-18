Членам комиссии по проверке работы Черновецкого запрещено делать заявления

Члены комиссии по служебному расследованию деятельности Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности председателя Киевской городской государственной администрации не имеют права высказываться по сути расследования до утверждения итогового акта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, который возглавляет эту комиссию, журналистам после завершения заседания комиссии.

«Членам комиссии запрещено высказываться по сути до утверждения итогового акта, в котором член комиссии может высказать свое отдельное мнение», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер сообщил, что комиссия намерена изучить все материалы контролирующих органов о деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В тоже время, по его словам, комиссия не намерена ограничиваться только этой информацией. «Мы открыты, в том числе и для журналистов, которые могут предоставить информацию, которая может быть предметом служебного расследования», - уточнил он.

При этом И.ВАСЮНИК подчеркнул, что комиссия намерена работать максимально открыто и конструктивно, чтобы до 29 марта передать итоговый акт Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Комиссия может рекомендовать те или иные формы дисциплинарного взыскания, но без проведения этой работы сложно говорить, какой может быть ответственность», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.