Комитет Рады высказал замечания к представлению о снятии иммунитета с депутата Березкина

В то же время, Регламентный комитет признал законным представление о привлечении народного депутата Березкина к уголовной ответственности.

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины высказал ряд замечаний относительно правильности и обоснованности представления о согласии на привлечение народного депутата Станислава Березкина к уголовной ответственности.

Об этом сообщил председатель Регламентного комитета Павел Пинзеник.

"Мы считаем, что Станислав Семенович Березкин, как исполнитель не может быть субъектом соответствующего правонарушения", - сказал Пинзеник в ходе объявления проекта заключения.

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Председатель Регламентного комитета отметил приведенные в представлении доказательства совершения Березкиным преступлений, в частности, показания свидетелей, рассекреченные протоколы негласных следственно-розыскных действий, телефонные разговоры должностных лиц, протоколы копий оптических дисков, электронных писем и документов, изъятых во время обыска нежилых помещений, а не содержат прямых доказательств, подтверждающих наличие устных или письменных указаний, поручений, данных лично народным депутатом Березкиным, непосредственно должностным лицам группы компаний "Креатив" и АО "Ощадбанк".

Также Пинзеник отметил, что отсутствуют какие-либо подписи Березкина на письмах и документах, изъятых в АО "Ощадбанк".

В то же время, Регламентный комитет признал законным представление о привлечении народного депутата Березкина к уголовной ответственности, поскольку представление внесено законным субъектом.

Подробные замечания к правильности и обоснованности представления на привлечение Березкина к уголовной ответственности комитет изложит в письменных заключениях.

Кроме того, Регламентный комитет признал немотивированными и необоснованными представление по задержанию и аресту народного депутата.