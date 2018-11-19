Комитет признал представление о задержании и аресте Березкина недостаточно мотивированным и необоснованным

Представление о привлечении депутата к уголовной ответственности признано законным, замечания к нему будут изложены в решении комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал представление Генеральной прокуратуры на задержание и арест депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина недостаточно мотивированным и необоснованным.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

В то же время комитет признал законным представление о привлечении депутата к уголовной ответственности с рядом замечаний, которые будут изложены в решении комитета.

"Что касается его (Березкина - УНИАН) возможной роли в инкриминируемых деяниях как организатора, то мы считаем, что приведенные в представлении доказательства совершения Березкиным указанных преступлений, в частности, показания свидетелей, рассекреченные протоколы негласных следственных розыскных действий, телефонные разговоры должностных лиц... не содержат прямых доказательств, подтверждающих наличие устных или письменных указаний, поручений, данных лично Березкиным непосредственно служебным или должностным лицам предприятия "Креатив" и "Ощадбанка", - сказал первый заместитель председателя Регламентного комитета Павел Пинзеник.

Кроме того, добавил он, отсутствуют какие-либо подписи Березкина на документах, изъятых в "Ощадбанке".

"С такими замечаниями мы считаем, что представление на дачу согласия на привлечение депутата Березкина к уголовной ответственности является законным... Мы подробно изложим наши замечания в письменном заключении по качеству обоснования и доказательной базы", - подытожил депутат.

Касательно дачи согласия на арест Березкина комитет отмечает, что в представлении отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение Березкиным особо тяжких коррупционных преступлений. "Также представление не содержит оснований, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом для применения меры пресечения виде содержания под стражей (ареста)", - добавил Пинзеник.

Он констатировал, что эту часть представления предлагается признать законной, но недостаточно мотивированной и необоснованной.

В отношении части представления, касающейся дачи согласия на задержание Березкина, Пинзеник отметил, что ее также предлагается признать законной, но недостаточно мотивированной и необоснованной.

Как сообщал УНИАН, 24 октября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Березкина. В САП считают, что он, вероятно, причастен к завладению $20 млн кредитных средств «Ощадбанка».

7 ноября Луценко подал в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина.

Справка УНИАН. По подозрению в завладении $20 млн кредитных средств «Ощадбанка» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, 24 октября им было сообщено о подозрении. Прокуроры внесли в суд ходатайство в отношении всех подозреваемых об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн.

Среди подозреваемых: двое действующих и один бывший работник банка, которые, по данным САП, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика; оценщик, которая дала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита; 5 человек - главный бухгалтер и работники предприятий группы «Креатив», которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем их перевода в безналичную форму; сын народного депутата Станислава Березкина, который якобы вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (в то время) приобрел корпоративные права ОАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

В САП считают, что завладение $20 млн государственного банка было организовано народным депутатом и выполнено его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

Березкин уверяет, что он и его семья преступлений не совершали.