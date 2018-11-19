Путина ждет провал на выборах в Украине - эксперт

Идеальным для Путина было бы проведение на пост президента своего кандидата, но это сейчас невозможно даже в теории.

Совсем скоро в Украине пройдут президентские, а затем парламентские выборы. Конечно, за ними внимательно следит Россия, у которой немало своих интересов в Украине.

Такую точку зрения выразил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет "Главред".

На самом деле сценариев в отношении Украины у Кремля не так уж и много, и какими-либо разнообразием и оригинальностью они не блещут.

"Для Путина идеальным вариантом стало бы проведение своего кандидата на пост президента Украины. Но в сегодняшней ситуации это невозможно, какие бы действия в прошлом ни совершали те или иные кандидаты в президенты Украины. Проведение пророссийской, точнее прокремлевской, политики в сегодняшней Украине невозможно, победа прокремлевского кандидата на украинских президентских выборах совершенно нереалистична", - подчеркнул он.

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Илларионов отмечает, что некоторые из прокремлевских кандидатов, на которых в числе прочего делает ставку Москва, попадут в новый состав Верховной Рады - но этот факт окажется скорее символическим, так как эта группа будет относительно малочисленной и не сможет оказать существенного влияния на формирование внешне- и внутриполитической повестки Украины.

Так что, резюмирует Илларионов, Россия будет продолжать свою дискредитационную линию в адрес Украины.

"До того времени цель Путина будет по-прежнему заключаться в том, чтобы продолжать пытаться дискредитировать Украину в глазах и самих украинцев, и россиян, и окружающего мира, демонстрируя и реальные и выдуманные примеры безответственности, коррупции, нестабильности, подрыва безопасности. Эта стратегическая линия поведения сохранится" - пишет он.

Как сообщалось, экс-советник Путина объяснил, зачем Кремль создал антиукраинский санкционный список.