Экс-советник Путина объяснил, зачем Кремль создал антиукраинский санкционный список

Эксперт допустил, что непосредственной причиной для публикации списка мог стать процесс предоставления автокефалии украинской церкви.

Москва создала санкционный список с сотнями украинцев, чтобы спровоцировать украинскую сторону на жесткие заявления и действия, которые можно использовать в качестве предлога для агрессии.

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Такое мнение в чате на «Главреде» высказал бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник американского Института Катона Андрей Илларионов.

"Зачем Кремль создал этот список? И почему именно сейчас? Представляется, что таким образом он пытался спровоцировать эти 300 человек (фигурантов санкционного списка — ред.), а также украинские власти на заявления и действия достаточно жесткого характера, какие можно было бы использовать в качестве предлога для совершения агрессивных действий против Украины", — отметил Илларионов.

Эксперт допустил, что непосредственной причиной для публикации санкционного списка мог стать ускоряющийся процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви. По его словам, этот шаг Украины является для Путина очень болезненным.

"Путин уже говорил о том, что готов осуществлять защиту не только российских граждан, но и русскоязычных, и православных за пределами России", — заключил собеседник.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.