Суд арестовал замглавы "Ощадбанка" по делу о присвоении $20 миллионов

Суд обязал заместителя руководителя госбанка носить электронный браслет и сдать все паспорта.

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Такое решение было принято в четверг, 25 октября, сообщает Украинская правда со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Мусияка.

По его словам, антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен, но судья решил назначить альтернативу в 7 миллионов гривен залога.

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Мусияка отметил, что в случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей.

В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Прокурор добавил, что параллельно у разных судей проходят заседания относительно других фигурантов и уже есть решение о двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу. Кого именно, он не уточнил.

Позже глава САП Назар Холодницкий сообщил в Facebook, что по состоянию на 16:00, кроме Земцовой меры пресечения избраны также:

- сотруднику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн грн;

- руководителю ЗАО "Креатив" - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн. грн .;

- 2 работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн. 550 тыс. грн.

Холодницкий добавил, что после завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер.

Как сообщал УНИАН, 23 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".