Партия регионов предлагает создать конституционную комиссию

00:02, 18 марта 2008
Политика
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Подробности сообщил Виктор Янукович

Фракция Партии регионов инициирует рассмотрение на этой пленарной неделе вопроса о создании конституционной комиссии для наработки изменений к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что конституционный процесс должен происходить в стенах парламента, и именно с этим был связан выход Партии регионов из Национального конституционного совета, созданного указом Президента.

«Потому мы инициируем рассмотрение вопроса о создании конституционной комиссии на этом пленарной неделе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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