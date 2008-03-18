Партия регионов предлагает создать конституционную комиссию

Фракция Партии регионов инициирует рассмотрение на этой пленарной неделе вопроса о создании конституционной комиссии для наработки изменений к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что конституционный процесс должен происходить в стенах парламента, и именно с этим был связан выход Партии регионов из Национального конституционного совета, созданного указом Президента.

«Потому мы инициируем рассмотрение вопроса о создании конституционной комиссии на этом пленарной неделе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.