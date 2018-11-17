Яценюк назвал развитие региональных аэропортов приоритетом на 2019 год (видео)

Он подчеркнул, что приоритеты страны в том, чтобы Украина стала хабом авиаперевозок.

"Украинский рынок авиаперевозок растет и имеет очень большие возможности. Теперь этот пассажиропоток надо обслуживать. И он должен быть не только международным, но и региональным", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в субботу, 17 ноября, во время посещения аэродрома Кропивницкого, где выполняют учебные полеты ученики летной академии.

Он посетил аэродром вместе с министром инфраструктуры Украины, представителем НФ в правительстве Владимиром Омеляном и народным депутатом от "Народного фронта" Александром Горбуновым.

Арсений Яценюк отметил, что в этом году ожидаем 20 миллионов пассажиров в украинских аэропортах. Для сравнения: за 2012 год, когда в Украине проводилось Евро-2012, было лишь 14 миллионов пассажиров.

Благодаря реформам, инициированным Министерством инфраструктуры и "Народным фронтом", с 2016 года рынок авиационных перевозок растет рекордными темпами почти на 30% ежегодно.

"Рынок растет и имеет очень большие возможности. Теперь этот пассажиропоток надо обслуживать. И он должен быть не только международным, но и региональным", - подчеркнул он.

Развитие региональных аэропортов, подчеркнул лидер "Народного фронта", – это приоритет правительства и местной власти.

Приоритеты страны в том, чтобы Украина стала хабом авиаперевозок, сказал он: "20 миллионов пассажиров – это много. Точно будет больше. Безвизовый режим также добавил украинцам возможность путешествовать по всему миру. И то, что сделал министр инфраструктуры, привлекая сюда лоу-косты, которые начали продавать билеты по конкурентным и гораздо более низким ценам, - это увеличит как объем индустрии, так и возможность украинцев путешествовать".

Арсений Яценюк также отметил важность подготовки пилотов в Украине.

Он подчеркнул, что в летной академии в Кропивницком около 2-х тысяч студентов, 500 из которых – иностранцы.

Лидер НФ сообщил, что на следующий год Министерством образования и науки будут выделены 27 миллионов гривень на обновление материально-технической базы и обустройство аэропорта: "Конечно, этого не достаточно, и мы будем стараться в следующем году еще дополнительно выделить средства в Кропивницкий для развития аэропорта и дополнительного увеличения возможности обучения пилотов".

"Хотелось бы, чтобы украинцы путешествовали на украинских самолетах. У нас есть компания "Антонов", и там надо точно улучшать и менеджмент, и работу самой компании. И чтобы украинские самолеты пилотировались украинскими пилотами, которые учатся в целом по Украине и в Кропивницкому в том числе", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Это наши ключевые приоритеты на 2019 год", - подчеркнул лидер НФ.

Арсений Яценюк в этот день встретился с авиаторами Кропивницкого: "Основа вашего учебного заведения – это не эти стены, которые нуждаются в реконструкции. А это каждый из вас. Это основная ценность – люди. Это и есть основной капитал вашего учебного заведения".