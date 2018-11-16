До конца года на Николаевщине будет действовать 41 ОТГ - Алексей Савченко

К концу 2018 есть понимание, что на Николаевщине будет действовать 41 объединенная территориальная община. Об этом сказал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время своего выступления на IV Николаевском экономическом форуме.

«25 лет звучал лозунг децентрализации, но ни один политик, кроме Президента Украины Петра Порошенко, не взял на себя ответственность и не сделал этого», - заявил Алексей Савченко.

Так, глава области отметил, что реформа децентрализации дает общинам возможность не просто развиваться, а самостоятельно определять векторы развития и направления финансовых ресурсов.

«Все бюджеты местного уровня за 2 года были увеличены почти на 50%. Общинами будет охвачено 320,4 тыс человек и 12 тыс 185 кв.км. территории области. Жители общин смогут воспользоваться преимуществами децентрализации: это и существующие общегосударственные программы, и разработанные нами областные программы », - подчеркнул Алексей Савченко.

12 ноября Президент Украины Петр Порошенко во время Совета регионального развития акцентировал, что внедрение реформы децентрализации доказало ее экономическую и политическую эффективность, поэтому она должна стать необратимой. Глава государства добавил, что реформа внедрялась для того, чтобы приблизить власть к людям, сократить расстояние от человека к обществу, которая имеет реальный финансовый ресурс для решения проблем. Отдельно Петр Порошенко подчеркнул, что децентрализация - это не только перераспределение денег на места, на удовлетворение самых неотложных потребностей общин, но и принятия политических и властных решений, а также четкое распределение ответственности между центральной и местной властью.