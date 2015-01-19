К защитникам аэропорта идет массированное подкрепление - Рычкова

Несмотря на обрушение перекрытия второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта «киборги» ведут себя спокойно, сообщила волонтер Татьяна Рычкова в эфире 5 канала.

"Я разговаривала с ребятами, которые в терминале - там обрушили перекрытия второго этажа, некоторые ребята ранены, но говорят они спокойно. Насколько мне известно, подкрепление идет довольно таки массированное", - заявила Рычкова.

Читайте такжеРоссия возобновила боевые действия, потому что хотела сильную позицию на переговорах, но просчиталась - экспертОжесточенные бои в аэропорту продолжаются уже несколько дней.