В аэропорту Донецка боевики подорвали перекрытия, обломки упали на военных - Бирюков

Об этом в своем Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"Плохие новости. Часть перекрытий второго этажа нового терминала рухнула - была подорвана сепаратистами. Обломки упали, в том числе, и на бойцов. Много раненых", - написал Бирюков.

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Как сообщал УНИАН, в Одессу доставили эвакуированных из Донецкого аэропорта «киборгов». Как сообщили волонтеры, занимающиеся помощью раненым украинским бойцам, раненых военнослужащих доставили самолетом в международный аэропорт «Одесса». По данным волонтеров, прибыло около 30 человек, из которых 20 – «киборги» (состав 93-й механизированной бригады), 12 - лежачие. В настоящее время бойцов распределяют по отделениям в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона.