Так называемые "выборы" на Донбассе состоялись в обход конституционных и правовых рамок Украины - ООН

В ООН заявили, что так называемые "выборы" противоречат Минским договоренностям.

Так называемые "выборы" на оккупированной части Донбасса, которые состоялись 11 ноября, прошли вне конституционных и правовых рамок Украины.

Как сообщает официальный сайт Новостей Организация объединенных наций, об этом сказал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы не раз заявляли, что основой мирного разрешения конфликта на востоке Украине являются Минские соглашения, поддержанные Советом безопасности», - сказал представитель пресс-службы ООН.

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Он напомнил о недавнем брифинге заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая подчеркнула, что «все вопросы, касающиеся выборов, рассматриваются в Минских договоренностях в качестве одного из аспектов этого всестороннего соглашения». Они также стоят на повестке дня существующих переговорных механизмов: Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и группы Нормандского формата.

В ответ на вопрос журналистов о реакции на выборы в так называемых "ДНР" и "ЛНР", заместитель пресс-секретаря заявил, что «любые подобные меры, принятые вне конституционных и правовых рамок – несовместимы с Минскими соглашениями».

«Мы призываем все заинтересованные стороны воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут углубить раскол или не соответствуют Минским соглашениям», - заключил представитель пресс-службы.