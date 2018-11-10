Порошенко выразил убеждение, что ни одна цивилизованная страна не признает результатов этих так называемых «выборов», проводимых «под дулами российских автоматов на оккупированной территории».

Президент Петр Порошенко сообщил, что в понедельник, 12 ноября, Постоянный совет ОБСЕ рассмотрит вопрос фейковых выборов на оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом говорится в заявлении главы украинского государства в связи с проведением фейковых выборов на территории оккупированного Россией Донбасса, которые запланированы на 11 ноября.

«Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества к Российской Федерации относительно большой опасности проведения фейковых выборов на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса, к сожалению, Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации и приняла непосредственное участие в организации этих фейковых выборов», - отметил Порошенко.

Он выразил убеждение, что ни одна цивилизованная страна не признает результатов этих так называемых «выборов».

«Конечно, что в результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы», - сказал президент.

Он сообщил, что поручил украинским дипломатам действовать.

«Уже с завтрашнего дня будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего, мы проводим уже в понедельник в Вене заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня», - сказал Порошенко.

По его словам, также украинские дипломаты начали консультации в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совбеза.

«Мы обеспечили, чтобы вопрос проведения так называемых «выборов» был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

На ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня», - сообщил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что Россию и ее приспешников ожидает ужесточение международных санкций после проведения так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донбасса.

Порошенко призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, не участвовать в так называемых «выборах».