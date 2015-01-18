Опубликовано видео обстрела Донецкого аэропорта "Градами" из жилых кварталов города

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО, который и обнародовал видео.

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«Также террористы не прекращают огонь по позициям сил АТО из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов в Артемовском, Марьинском и Ясиноватском районах Донетчины, а также Попаснянском районе Луганской области», - говорится в сообщении СНБО.

Ранее сообщалось, что с утра жители всех районов Донецка непрерывно слышат взрывы и канонаду тяжелой артиллерии. Местные жители сообщают о активных боевых действиях в районе Путиловского моста, который ведет от аэропорта в город. В сообщениях очевидцев речь идет вроде бы также и о разрушении самого моста.