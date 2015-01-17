Советник Порошенко: Из аэропорта Донецка вывезли 23 раненых и 3 погибших

Об этом сообщил советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков

По его словам, "артиллерия работает с обеих сторон", украинская сторона "работает на опережение по данным разведки", передает Украинская правда.

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"По состоянию на 20:00 артиллерия затихла. Ситуация слегла замерла", - отметил он.

"Зона контроля вокруг аэропорта расширяется, район существенно контролирует РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ), поэтому нет связи", - отметил Бирюков.

Также он сообщил, что утром часть боевиков дезертировала", но их здесь тьма, поэтому пока все еще очень горячо".