Рада заслушала руководителей силовых структур о расследовании нападений на Гандзюк и других активистов (событие завершено)

Перед заслушиванием силовиков спикер парламента Андрей Парубий заявил, что фракции договорились о создании ВСК по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Верховная Рада начала заслушивать информацию руководителей Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности о расследовании нападений на общественных активистов, в том числе по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В частности, в Раде отчитываются генпрокурор Юрий Луценко, представитель Нацполиции Сергей Князев и руководитель СБУ Василий Грицак.

Также в сессионном зале присутствует руководитель МВД Арсен Аваков.

Также нардепы должны сегодня проголосовать за создание временной следственной комиссии по расследованию убийства Гандзюк. Перед заслушиванием силовиков спикер парламента Андрей Парубий заявил, что фракции договорились о создании соответствующей ВСК.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

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Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.