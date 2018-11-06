В Раде заслушают руководителей силовиков с информацией о расследовании нападений на активистов

Такое решение поддержали 222 народных депутата.

В Верховную Раду на 12.30 приглашены руководители Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности для заслушивания информации о расследовании нападений на общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 222 (при необходимом минимуме 150 - УНИАН) народных депутатов Украины.

Председатель ВРУ Андрей Парубий отметил, что необходимо пригласить руководителей силовых ведомств. «В связи с трагической смертью Екатерины Гандзюк и необходимостью тщательного расследования этого преступления по инициативе председателей фракций есть предложение пригласить на пленарное заседание ВРУ сегодня руководителей правоохранительных органов и заслушать информацию о состоянии расследования нападений на общественных активистов - предлагается руководству Нацполиции, ГПУ и СБУ», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

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Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.