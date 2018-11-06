"Иди сюда, я тебе по морде дам!": нардепы устроили перепалку в прямом эфире (видео)

Политики Вилкул и Гончаренко обменялись "любезностями".

Народный депутат от "Оппоблока" Александр Вилкул и его коллега из БПП Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.

Это произошло во время шоу "Гра з вогнем" на телеканале ZIK, когда обсуждалось убийство активистки Екатерины Гандзюк.

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"Я считаю, что рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе", – заявил Вилкул.

"Подонок это ты! Самый настоящий подонок, враг! Я помогал людям, оказывал им первую помощь", – ответил Гончаренко.

"Ты снимал на видео корчащихся людей возле Дома профсоюзов", – продолжил оппоблоковец.

В свою очередь, Гончаренко потребовал от Вилкула обнародовать видео, о котором тот говорит.

Ранее внефракционный депутат Верховной Рады и экс-министр здравоохранения Олег Мусий в прямом эфире подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.