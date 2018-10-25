Нардеп Мусий подрался в прямом эфире, расцарапав шею оппоненту (видео)

Драка произошла после словесной перепалки гостей программы во время обсуждения работы Мусия на посту министра здравоохранения Украины.

Внефракционный депутат Верховной Рады и экс-министр здравоохранения Олег Мусий в прямом эфире подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем.

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Драка произошла после словесной перепалки гостей программы в эфире телеканала "Прямий" во время обсуждения работы Мусия на посту министра здравоохранения Украины.

Шерембей обвинил Мусия в коррупции. После этого нардеп назвал своего оппонента "классическим манипулятором и лжецом".

В ответ глава общественной организации выплеснул в Мусия стакан воды, после чего завязалась драка.

Видео: Телеканал Прямий

В результате драки Мусий расцарапал шею Шерембею. А сам Шерембей после стычки извинился перед зрителями, однако добавил, что не собирается молчать и терпеть оскорбления от Мусия.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов и член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук подрались во время прямого эфира на телеканале "Прямий". Конфликт между двумя нардепами в ходе эфира достиг апогея после того, как Шахов порекомендовал Мосийчуку перестать ходить по гей-парадам.