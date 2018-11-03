В Стамбуле Порошенко встретился с вселенским патриархом

Встреча проходит в рамках официального визита главы Украинского государства Петра Порошенко в Турцию.

В Стамбуле президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

«Идет встреча президента Украины со Вселенским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

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27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.