Из призывников создадут стратегический резерв

Об этом сказал председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Читайте такжеТурчинов призывает принять закон, который установит возраст призыва срочников от 20 до 27 лет

Он напомнил, что в указе о мобилизации есть две категории: мобилизованные - военнообязанные, которые имеют военную специальность и которых будут мобилизовывать для службы в ВСУ, а другая категория - это призывники - молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют военного образования и военной подготовки.

Последних, отметил депутат, в армию призовут для создания стратегического резерва. «Эти люди в зоне АТО служить не будут», - подчеркнул он.