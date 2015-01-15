Верховная Рада утвердила указ Порошенко о частичной мобилизации

Верховная Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины “О частичной мобилизации” (№1743).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 народных депутатов из 316 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности от «Оппозиционного блока» и группы «Воля народа» «за» проголосовали только по одному народному депутату.

Читайте такжеМобилизация в Украине начнется в следующий вторник

Как сообщал УНИАН, 14 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона об утверждении указа президента Украины "О частичной мобилизации" (№1743).

Законопроектом, который в ВР внес президент, предполагается утвердить указ главы государства от 14 января №15 "О частичной мобилизации".

В указе отмечается, что с целью поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины на уровне, что гарантирует адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности государства, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины президент постановил объявить и провести в течение 2015 года частичную мобилизацию в три очереди в течение 210 суток со дня вступления в силу этим Указом.

Мобилизацию предполагается провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Предполагается осуществить призыв военнообязанных, резервистов и поставку транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, других военных формирований Украины в объемах, определенных мобилизационным планам с учетом резерва.

Кроме того, указом предусмотрено провести в период с 18 марта по 1 мая 2015 года увольнение в запас (демобилизацию) военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период согласно указу президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации".

В свою очередь Кабинет министров Украины должен:

Читайте такжеСтало известно, кого не коснется четвертая волна мобилизации (инфографика)

- перевести национальную экономику Украины на функционирование в условиях особого периода в объемах, гарантирующих бесперебойное обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины во время выполнения возложенных на них задач, привести определенные отрасли, предприятия, учреждения и организации в степень ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ;

- установить с целью минимизации негативных последствий для экономики государства ограничения во время выполнения мобилизационных заданий и довести их до определенных субъектов национальной экономики, которые переводятся на работу в условиях особого периода, с введением степени ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ;

- обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий других мероприятий, связанных с объявлением и проведением частичной мобилизации и увольнением в запас военнослужащих (демобилизацией), которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период согласно указу президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации", в том числе с их перевозкой к местам проживания (пребывания).

Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Администрация Государственной пограничной службы Украины должны:

- провести увольнение военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период согласно указу президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О частичной мобилизации", в определенные сроки, но не позднее чем за 10 суток до истечения годовалого срока их пребывания на военной службе, и перевозки уволенных военнослужащих к местам проживания (пребывания);

- обеспечить указанных военнослужащих комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время перемещения к местам проживания (пребывания).

Указом также предусмотрено доведение до сведения руководителей органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, что, согласно статье 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, за гражданами Украины, которые проходят военную службу по призыву при мобилизации, в период, закреплены гарантии сохранения за ними места работы (должности) на срок, не превышающий одного года.

Местным органам исполнительной власти с участием органов местного самоуправления, с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности поручается организовать и обеспечить в установленном порядке:

1) своевременное оповещение и прибытие граждан, которые призываются на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

2) выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, оказания услуг Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии Украины, другим военным формированиям Украины согласно мобилизационных планов.

Этот указ вступает в силу после его утверждения Верховной Радой Украины.

Читайте такжеВ Генштабе прогнозируют информационную пропаганду против очередной волны мобилизации

Как сообщал УНИАН, предполагается, что три этапа мобилизации в 2015 году продлятся с января по август.

Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В течение года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.