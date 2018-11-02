Порошенко назначил посла Украины в Новой Зеландии

Дмитрий Сеник назначен по совместительству, поскольку является в настоящее время послом Украины в Сингапуре.

Президент Петр Порошенко назначил Дмитрия Сеника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии.

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Соответствующий указ Порошенко от 1 ноября 2018 года обнародован на официальном сайте главы государства.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур Сеника Дмитрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии по совместительству», - говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Шутенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике.