цей матеріал доступний українською

Порошенко назначил посла Украины в Новой Зеландии

03:21, 02 ноября 2018
Политика
22 0
Порошенко назначил посла Украины в Новой Зеландии / фото: УНИАН

Читайте такжеПорошенко назначил новым губернатором Киевской области люстрированного руководителя киевской полиции

Соответствующий указ Порошенко от 1 ноября 2018 года обнародован на официальном сайте главы государства.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сингапур Сеника Дмитрия Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии по совместительству», - говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Шутенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Новая Зеландия#Петр Порошенко#посол Украины