Порошенко назначил посла Украины в Греции

Ранее Сергей Шутенко занимал должность директора Департамента международной безопасности МИД.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Шутенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике.

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Соответствующий указ №267/2018 от 3 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Шутенко Сергея Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике", - говорится в документе.

Ранее Шутенко занимал должность директора Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков, подавляющее большинство - за перевозку нелегальных мигрантов.