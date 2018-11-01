Уже никто не сомневается, что именно РФ стимулирует эскалацию конфликта на Донбассе - Порошенко

Порошенко констатировал, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается очень сложной.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия стимулирует эскалацию конфликта на Донбассе, оккупанты постоянно провоцируют обострение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Уже никто не сомневается, что именно Россия стимулирует эскалацию конфликта, и мы имели возможность в этом убедиться во время последних дебатов в Совете безопасности ООН. К сожалению, ситуация с безопасностью на Донбассе остается очень сложной, другая сторона постоянно провоцирует обострение», - заявил он.

«Мы (лидеры Украины и Германии - УНИАН) решительно осудили продолжающиеся обстрелы из запрещенного (Минскими соглашениями - УНИАН) оружия, которые ведутся с неконтролируемых Украиной территорий», - добавил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что из-за действий агрессора продолжают гибнуть люди, в том числе гражданские.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.