Украина и Германия совместно работают над созданием миротворческой миссии для Донбасса - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность отсутствием стабильного перемирия на востоке Украины, несмотря на усилия в рамках Минского переговорного формата.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает необходимость создания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) для достижения мира на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом немецкий канцлер сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

"Со времени революции достоинства немецко-украинские отношения усилились. Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы выступаем за территориальную целостность и самоопределение Украиной собственного будущего", - подчеркнула Меркель.

Также она заявила, что Германия и Украина тесно сотрудничают в рамках Минского переговорного формата по урегулированию ситуации на Донбассе.

"И это, с одной стороны, также обнадеживает. К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, на линии разграничения умирают и гибнут солдаты, и нам нужно ужесточать усилия, касающиеся зон разведения. Мы об этом также сегодня говорили", - заметила Меркель.

"Мы также совместно работаем над тем, чтобы создать миссию ООН для достижения мира", - подчеркнула канцлер Германии.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию.

«Когда мы это будем делать? Это будет именно резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, так как сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции», - отметил Климкин.