В Украину прибыла президент ПАСЕ

В Украину прибыла президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Анн Брассер.

Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он сообщил, что встретил Бассер в аэропорту «Борисполь» и рассказал о ситуации в Украине и трагедии под Волновахой.

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"Госпожа Брассер выразила соболезнование украинскому народу. Я выразил надежду, что путинская Россия понесет ответственность, и полномочия их делегации в ПАРЕ не будут возобновлены", - написал он.

Как сообщал УНИАН, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет находиться с визитом в Украине 15-16 января.