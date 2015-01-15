В Украину прибыла президент ПАСЕ
Анн Брассер выразила соболезнование украинцам в связи с трагедией под Волновахой.
В Украину прибыла президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Анн Брассер.
Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Он сообщил, что встретил Бассер в аэропорту «Борисполь» и рассказал о ситуации в Украине и трагедии под Волновахой.
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"Госпожа Брассер выразила соболезнование украинскому народу. Я выразил надежду, что путинская Россия понесет ответственность, и полномочия их делегации в ПАРЕ не будут возобновлены", - написал он.
Как сообщал УНИАН, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет находиться с визитом в Украине 15-16 января.