Порошенко выступил с обращением в связи с трагедией под Волновахой и анонсировал мобилизацию (видео)

В частности, Порошенко заявил, что боевики «ДНР» нанесли ракетный удар по автобусу с мирными гражданами.

«Сегодняшняя страшная трагедия под Волновахой относится к таким событиям, которые даже по строгим меркам нынешних времен отличаются своей жестокостью. От которых холодеет душа». - сказал Порошенко.

Он отметил, что террористы умышленно убили десятерых мирных граждан, среди них - и четырнадцатилетнюю девочку. «Эти смерти - на совести объединенной деэнеровско-эленеровской банды и тех, кто за ней стоит, из чьих рук она кормится; кто ее вооружает, дрессирует и вдохновляет на кровавые преступления. А наши воины способны дать достойный отпор. И те, кто сегодня опять штурмовал Донецкий аэропорт, почувствовали это на собственных шкурах», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина готова защищать свою землю. «С сентября прошлого года, за время пока нам удалось приостановить активные боевые действия, мы нарастили мышцы. Еженедельно передаем в войска сотни единиц оружия и военной техники, как новой, так и отремонтированной», - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что завтра подпишет указ об очередной волне мобилизации. И добавил, что будет усилены ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса.

«Массовый расстрел людей в Париже и Волновахе - это события из одного и того же ряда. Цивилизованный мир должен сплотиться в борьбе с терроризмом», - также добавил президент.

Он заявил, что надеется - в четверг Европарламент призовет руководство Евросоюза включить так называемые ДНР и ЛНР в список террористических организаций.

«Я выражаю глубокое соболезнование семьям погибших и пострадавших от рук террористов. Призываю весь мир к солидарности с Украиной, а всех украинцев - к единству перед угрозой, которой является агрессия против нашей страны и террористические атаки», - добавил он.