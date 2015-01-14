В МИД советуют осторожно относиться к заявлениям московского Красного Креста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

“Такой информации у нас нет и я бы вообще с поправкой относился к заявлениям господина Трунова, который сегодня говорит о том, что так называемые гуманитарные конвои, которые прибывают из России, является нарушением международного законодательства, завтра он уже, очевидно, под давлением, отказывается от этих слов, заявляет о каких-то исках в отношении СМИ, которые это опубликовали, то есть абсолютный нонсенс. Поэтому это очередные заявления московского Красного креста, очевидно, из того же разряда”, - сказал он.

Как сообщалось, 13 января глава московского отделения "Красного креста" Игорь Трунов заявил, что Международный уголовный суд в Гааге принял заявление московского отделения Красного Креста о преступлениях, якобы совершенных представителями Украины на Донбассе.

Читайте такжеРоссия своими "гумконвоями" нарушает международное право - Московский Красный Крест"Я получил письмо от прокурора Международного уголовного суда, что наше заявление принято и начата коммуникация о расследовании фактов преступлений против человечности, совершенных должностными лицами Украины", - заявил Трунов.

Он отметил, что Международный уголовный суд в Гааге рассматривает персональную ответственность - "это не ответственность государства, а персонально должностных лиц, которые отдавали те или иные приказы".