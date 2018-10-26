Астролог спрогнозировал скорый уход Путина с поста президента

«Путину осталось год-два, не больше. Он не дотянет до 2021 года на своем посту», - уверен астролог.

Астрологи прогнозируют российскому президенту Владимиру Путину скорый уход из политики, но подчеркивают: даже после смены Путина курс России кардинально не поменяется.

«Путину осталось год-два, не больше. Он не дотянет до 2021 года на своем посту», — заявил в интервью «Фактам» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

По прогнозам астролога, в ближайшее время Путину напомнит о себе тяжелая болезнь: «У него очень сложная ситуация: болезнь Путина — рак позвоночника — то усиливается, то происходит ремиссия. Ну и, как мы уже знаем, терять ему нечего. Помните, он сказал: «Мы все попадем в рай, а остальной мир — в ад».

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Говоря о преемниках Путина, астролог был категоричен. «Преемник Путина только сам Путин либо Дмитрий Медведев. Больше преемников у него не будет», — убежден Росс.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут». Эти слова российского лидера вызвали взрыв хохота в зрительном зале.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.