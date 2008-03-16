Чтобы собрать всех депутатов Блока Литвина, нужен Дворец спорта

Депутаты всех уровней из Блока Литвина намерены провести съезд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире Житомирского областного телевидения сообщил лидер парламентской фракции Блок Литвина, руководитель Народной партии Владимир ЛИТВИН, подчеркнув, что его политическая сила набрала больше всего депутатских мест в местных советах.

«Мы планируем провести съезд партии где-то в июне этого года, хотим сделать такое представительное собрание, но перед этим мы хотели провести съезд депутатов всех уровней, которых у нас больше всего в Украине среди других политических партий, - 28 тысяч», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, для такого многолюдного собрания подбирается помещение. Он также отметил, что «прорабатывается вопрос о проведения такого съезда во Дворце спорта в Киеве».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что такое собрание состоится (не указав даты - УНИАН) для того, чтобы продемонстрировать возможности такой мощной политической силы.