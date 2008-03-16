Герман: БЮТ будет саботировать работу ВР, боясь провала правительственной программы

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Блок Юлии Тимошенко готовится саботировать работу Верховной Рады 18 марта, потому что боится голосования за правительственную программу.

Такое мнение А.ГЕРМАН высказала сегодня в ответ на заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о намерении фракции БЮТ не принимать участия в работу парламента во вторник, если первым вопросом в повестке дня не будет стоять постановление о проведении досрочных выборов мэра Киева.

По мнению А.ГЕРМАН, премьер-министр Украины опасается, что ее программа не наберет достаточного количества голосов для утверждения.

Как сообщал УНИАН, в пятницу на заседании лидеров депутатских фракций с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ было принято решение, что парламент 18 марта заслушает ежегодное послание Президента Украины и рассмотреть Программу деятельности Кабинета Министров Украины. В то же время лидеры фракций отказались вносить в повестку дня вопрос о перевыборах киевского мэра.