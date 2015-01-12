На сайте президента размещено объявление о проведении конкурса на должность Директора НАБ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, «в соответствии со статьей 7 Закона Украины ”О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (далее - Конкурсная комиссия) объявляет о начале приема заявлений от лиц, претендующих на участие в конкурсе».

Также подчеркивается, что «Директор Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляет руководство бюро - государственным правоохранительным органом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предупреждения совершения новых.

Полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Украины определяются Законом Украины ”О Национальном антикоррупционном бюро Украины”.

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Согласно статье 6 Закона Украины ”О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, директором Национального антикоррупционного бюро Украины может быть гражданин Украины (иностранцы и лица без гражданства, которые подали документы для участия в конкурсе, должны получить гражданство Украины до окончания срока подачи документов на конкурс):

- имеющий высшее юридическое образование (юридическое образование может быть получено в иностранных государствах);

- имеющий стаж работы по специальности не менее 10 лет (стаж - в области права);

- который имеет опыт работы на руководящих должностях в органах власти, учреждениях, организациях или международных организациях не менее пяти лет (в стаж работы засчитывается работа в государственных органах и негосударственных организациях и учреждениях как в Украине, так и в иностранных государствах);

- владеет государственным языком;

- способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

В соответствии с Законом Украины ”О Национальном антикоррупционном бюро Украины” не может быть назначено на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины лицо, которое:

- в течение двух лет до подачи заявления на участие в конкурсе на эту должность, независимо от продолжительности, входила в состав руководящих органов политической партии или находилась в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией;

- по решению суда признано недееспособным или его дееспособность ограничена;

- имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица), или на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения, или привлекалась судом к ответственности за совершение умышленного преступления;

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- согласно приговору суда, вступившим в законную силу, лишено права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или занимать определенные должности;

- имеет гражданство другого государства;

- достигло 65 лет;

- в случае назначения будет непосредственно подчинена лицу, являющемуся ему близким лицом, в соответствии с Законом Украины ”О предотвращении коррупции”;

- не прошел специальную проверку (специальная проверка проводится по кандидатам, отобранных конкурсной комиссией для назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины);

- не прошел проверку и в отношении него установлен запрет в соответствии с Законом Украины ”Об очищении власти” (проверка, предусмотренная Законом Украины ”Об очищении власти”, проводится по кандидатам, отобранных конкурсной комиссией для назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины);

- не представил декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

В сообщении говорится, что «заявления и другие предусмотренные законами Украины документы для участия в конкурсе в течение 30 календарных дней со дня первой публикации этого объявления должны быть направлены заказным письмом (с уведомлением о вручении) или лично переданы в Администрацию Президента Украины (01220, г. Киев, ул. Банковая, 11, Администрация Президента Украины, с указанием на конверте «На конкурс на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины”). Места публикации объявления: сайт официального Интернет-представительства президента Украины, газеты ”Урядовый курьер” и ”Голос Украины”.

«Лицо, претендующее на участие в конкурсе, подает в указанный в этом объявлении срок следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе с предоставлением согласия на проведение специальной проверки в соответствии с Законом Украины ”О предотвращении коррупции” и на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины ”О защите персональных данных”, заявление на проведение проверки, предусмотренной Законом Украины ”Об очищении власти”;

- копию паспорта гражданина Украины (или документа, удостоверяющего личность, для иностранцев);

- заполненную личную карточку (форма П-2 ДС) с соответствующими приложениями, утвержденную приказом Министерства статистики Украины от 26 декабря 1995 года № 343;

- две фотографии размером 4х6 см;

- автобиографию, содержащую: фамилию, имя и отчество (при наличии), число, месяц, год и место рождения, гражданство, сведения об образовании, трудовой деятельности, должности (занятия), место работы, общественную работу (в том числе на выборных должностях), членство в политических партиях, в том числе в прошлом, наличие трудовых или любых других договорных отношений с политической партией в течение двух лет, предшествующих подаче заявления (независимо от продолжительности), контактный номер телефона и адрес электронной почты, сведения о наличии или отсутствии судимости;

- декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за год, предшествующий году, в котором было опубликовано объявление о конкурсе по форме, определенной Законом Украины ”О предотвращении коррупции”;

- копии документов об образовании, ученых званиях и научные степени, а также копии документов, подтверждающих стаж и опыт работы, указанные в статье 6 Закона Украины ”О Национальном антикоррупционном бюро Украины”;

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины от 30 июля 2012 № 578;

- копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);

- справку о допуске к государственной тайне (в случае его наличия)».

В объявлении предполагается, что «сведения из представленных документов подлежат обнародованию на сайте официального Интернет-представительства президента Украины в течение трех рабочих дней после окончания срока подачи заявок на конкурс, кроме сведений, которые в соответствии с Законом Украины ”О предотвращении коррупции”отнесены к информации с ограниченным доступом, и сведений о контактном номере телефона, адресе электронной почты кандидата».

В сообщении также уточняется, что «до введения в действие Закона Украины ”О предотвращении коррупции” при ссылке на его положения применяются соответствующие положения действующего Закона Украины ”О принципах предотвращения и противодействия коррупции” и предоставляется электронная почта конкурсной комиссии (E-mail: nabu @ apu.gov.ua).