Могерини: ЕС не признает оккупацию Крыма - границы государств силой изменять нельзя

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что Евросоюз не признает оккупацию Крыма Россией, потому что границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы.

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Об этом Могерини заявила во время прений относительно ситуации в Азовском море на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

"Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Первое и главное - это вопрос принципов, ценностей, относительно которых все европейские государства согласились в Хельсинки в 1975 году. Мы все согласились с основополагающими принципами, наши границы не могут быть изменены при помощи военной силы", - подчеркнула она.

Могерини напомнила, что на основе этих принципов и ценностей базируется существование государств в Европе и также является фундаментальным интересом для всех европейцев, "поскольку это является фундаментом мира и безопасности на нашем европейском континенте".

"Когда этот принцип нарушается, как это произошло, мы все становимся менее защищенными на нашем континенте, и события в Азовском море являются тому демонстрацией, когда основополагающие правила мирного сосуществования игнорируются, нестабильность и напряженность неизбежно возрастают", - отметила высокий представитель ЕС.