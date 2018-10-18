Лавров заявил, что РФ не пустит корабли НАТО на учения в Азовском море
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит пройти кораблям НАТО в Азовское море.
Об этом он рассказал во время интервью Paris Match.
"Сейчас Украина хочет провести натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - сказал Лавров.
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Глава российского МИД также отметил, что размещения американской дивизии на постоянной основе на территории Польши стало бы прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, и РФ будет следить за такими процессами, ведь это касается ее безопасности.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15 октября провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Во время нее стороны обсудили, в частности, взаимодействие на Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов и эффективную деятельность трастовых фондов и проектов.