Анонсированные санкции: чем ударит Россия по украинской экономике

Российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против Российской Федерации. И Россия действительно может ввести чувствительные для Украины ограничения, несмотря на все то, что было сделано раньше – торговые войны и предыдущие санкции относительно нашей страны.

Во-первых, Россия, несмотря на сильное падение объемов взаимной торговли, все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины (если сравнивать не с объединениями стран, как Европейский союз, а с отдельными странами). За январь-август 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 2 448 миллионов долларов, а импортировала – на 5 094 миллионов долларов. Важно, что именно Россия всегда была основным потребителем украинской экспортной промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной. А это значит, что из всех стран именно Россия способна ввести наиболее болезненные для Украины санкции. И именно потерю российских рынков Украине тяжелее всего компенсировать.

Известно, что в результате вводимых ограничений в торговле потери всегда несут обе стороны. И поэтому ограничения обычно вводятся постепенно, по мере того, как страна успевает провести успешную политику импортозамещения. Однако в сложившейся на сегодня ситуации, когда на первый план выходят политические соображения, особенно в связи со стремлением повлиять на ход и исход президентских и парламентских выборов в Украине, Россия может пойти на резкое ограничение поставок критически важных для Украины товаров.

Вообще, можно выделить несколько наиболее чувствительных для Украины направлений.

Так, например, Россия уже идет и будет идти по пути сокращения (возможно, полного прекращения) транзита газа через территорию Украины. Услуги по транзиту газа давали Украине ежегодный доход до 3 миллиардов долларов. Без этих доходов у Украины возникнут катастрофические проблемы с платежным балансом, реальной станет угроза глубокой девальвации гривны и дефолта страны.

Так, например, Россия уже идет и будет идти по пути сокращения (возможно, полного прекращения) транзита газа через территорию Украины

В конце 2019 года закончится транзитный контракт между «Газпромом» и «Нефтегазом», будет завершено строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В этом смысле угроза полной потери Украиной транзита газа становится вполне реальной.

Также Украина зависима от поставок российского ядерного топлива. Пойдет ли Россия сейчас на какие-то такие меры, связанные с ядерным топливом, сложно сказать. Украина завершает опробование топлива американского производства компании Westinghouse, и не исключено, что здесь возможно замещение. А если будет замещение, тогда санкции для Украины не будут столь чувствительны.

Кроме того, наступает зимний период, а Украина традиционно закупает большие объемы энергетического угля, включая дефицитный уголь антрацитовой группы, в России. Ограничение поставок угля может поставить в тяжелое положение наши тепловые электростанции и вызвать большие перебои в украинской экономике.

Далее есть целый ряд и других направлений. В частности, Россия все еще закупает значительную часть украинской продукции. Например, могут быть введены ограничения на поставки металлопродукции, в том числе труб.

Во-вторых, как известно, Россия остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Поэтому санкции, связанные с ограничением этих инвестиций, для Украины тоже будут весьма чувствительными.

Ограничение поставок угля может поставить в тяжелое положение наши тепловые электростанции и вызвать большие перебои в украинской экономике

У нас до сих пор действуют несколько крупных украинских банков с российским капиталом. Возможно движение по пути сокращения этой деятельности, вплоть до полной ликвидации этих банков.

Стоит отметить, что указ Путина предполагает введение адресных санкций по отношению к юридическим и физическим лицам. Поэтому возможно, что будут введены какие-то ограничения, связанные с инвестициями украинских олигархов на территории России. Возможна блокировка счетов и других активов, которые принадлежат Украине на территории России.

Многие обсуждают возможность введения Россией ограничений на использование украинской рабочей силы. Ведь довольно большое количество украинских граждан работает в России (по разным оценкам, до трех миллионов человек). Я не думаю, что это случится, потому что Россия испытывает большую нехватку рабочей силы, и едва ли откажется от использования украинской, потому что это нанесет большой ущерб не только Украине, но и самой России. Кроме того, считается, что украинцы, работающие в России, более лояльно относятся к России.

В целом, дальнейшее ухудшение отношений между Украиной и Россией и свертывание экономических отношений, скорее всего, приведут к дальнейшему снижению уровня жизни украинцев и негативно скажутся на украинской внутриполитической ситуации.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины