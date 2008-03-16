Президент четко знает каждую строчку коалиционного соглашения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержит представление Кабинета Министров об увольнении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я абсолютно уверена, что Президент будет стоять на стороне досрочных выборов мэра Киева и горсовета. Я хочу в это верить, и знаю позицию Президента, и знаю, что он четко знает каждую строчку коалиционного соглашения демократических сил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает недостаточным решение Президента об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности на 15 дней.

«Это больше выглядит как фарс, а не конкретные действия, которые действительно отстраняют наиболее коррумпированного человека от власти. Я думаю, что нам нужно действовать так, как это предусмотрено коалиционным соглашением – приводить в Киев нового мэра и новый состав Киевсовета», - уверена она.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство обратилось к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

13 марта Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование о невыполнении Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушении им Конституции и законов.