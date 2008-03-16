Тимошенко поручает членам ЦИК об БЮТ отстранить главу Центризбиркома

Члены Центральной избирательной комиссии от БЮТ 17 марта подготовят проект решения об отставке Владимира ШАПОВАЛА с должности председателя комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Нам не интересно, из какого лагеря чиновники являются защитой для коррупции. Именно поэтому я обращаюсь к членам Центральной избирательной комиссии, которые прошли по квоте нашей политической силы (БЮТ – УНИАН), чтобы они в понедельник утром обеспечили представление проекта решения об увольнении господина ШАПОВАЛА с должности председателя ЦИК, а потом на основе консультаций утвердить нового председателя ЦИК», - сказала она.

По ее словам, демократическая команда длительное время ожидала, когда председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ предпримет действия по созыву заседания ЦИК для рассмотрения вопроса о регистрации 15 новых депутатов от БЮТ в Киевском горсовете.

Она также предложила членам ЦИК от БЮТ не приступать к рассмотрению любого другого вопроса на заседании комиссии до тех пор, пока не будет рассмотрен проект решения об увольнении В.ШАПОВАЛА с должности председателя ЦИК.

«Если в понедельник такое решение будет принято, то в горсовете города Киева будет создано большинство депутатов демократических сил, которые абсолютно способны отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности, огласить референдум и сделать все для того, чтобы провести досрочные выборы мэра Киева и Киевсовета», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, заседание Центризбиркома с целью принятия решения о регистрации новых депутатов БЮТ в Киевсовете уже несколько раз не состоялись из-за отсутствия кворума.

13 марта В.ШАПОВАЛ призвал всех членов ЦИК подать в отставку. Он отметил, что отставка всех членов ЦИК была бы самым приемлемым выходом из сложившейся ситуации. В.ШАПОВАЛ также отметил, что даже если члены ЦИК не поддержат его предложение, он намерен написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Однако заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ и секретарь ЦИК Татьяна ЛУКАШ не видят оснований для своей отставки. В частности, Т.ЛУКАШ назвала инициативу В.ШАПОВАЛА его личным мнением. «Меня все устраивает в Центральной избирательной комиссии», - сказала она.