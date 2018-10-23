Шаткий альянс в поддержку Украины

Одной из показательных историй в этом контексте выглядят развернувшиеся в начале октября дебаты по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Так, 9 октября делегаты ПАСЕ взялись за рассмотрение ряда изменений в правила и процедуры ассамблеи, которые могли бы усложнить процедуру сохранения антироссийских санкций с января 2019 года. При положительном решении депутатов ПАСЕ, Россия снова получила бы право голоса, а ее делегаты снова смогли бы занимать значимые должности в руководящих органах ассамблеи. И, несмотря на то, что в результате дебаты увенчались успехом для Украины (решение не стало позитивным для России), это можно считать лишь промежуточной победой.

Дело в том, что, во-первых, шансы на возвращение РФ из забытья были достаточно высоки, поскольку «за» снятие санкций выступили группы консерваторов и либералов (третья и четвертая группы депутатов по численности в ПАСЕ, - УНИАН).

Во-вторых, окончательное решение было не отклонено, а лишь отложено. Поэтому нет никаких стопроцентных гарантий, что на следующей сессии ПАСЕ к этому вопросу не вернутся снова. В пользу этого мнения свидетельствуют и заявления ряда высокопоставленных чиновников ПАСЕ. К примеру, президент ассамблеи Лилиан Мори-Паскье отметила, вопрос санкций против РФ требует диалога: «Необходимо стремиться добиться консенсуса, который непременно ведет к поиску компромисса».

По мнению старшего научного сотрудника Института всемирной истории НАНУ Максима Яли, сегодня ситуация в европейских институциях в вопросе поддержки Украины сильно отличается от той, которая была в 2014 году, когда Россия фактически стала изгоем. «Сам факт того, что этот вопрос снова оказался на повестке дня, демонстрирует, что поддержка Украины уже не так однозначна, как в 2014 году. А также то, что РФ, путем политической коррупции, все же достигает своих целей по давлению на Украину», - считает он.

В свою очередь, дипломат, руководитель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко отмечает, что в ЕС все решается путем консенсуса и нет ни одного правительства, которое было бы против санкций РФ. «То, что в разных парламентах постоянно пытаются пересмотреть политику санкций против РФ – такие мысли есть. Но на данный момент они не реализованы в чем-то, что не устроило бы Украину. В ЕС диалог – основной инструмент политики. И много кто считает, что недопустимо исключение РФ из ПАСЕ (хоть сейчас это мнение и пересматривается). Наказать РФ и добиться ее исключения из ПАСЕ для европейских парламентов – не одно и то же. Для всех, кроме украинского», - говорит Яременко.

Заигрывание с РФ – признак слабости или холодный расчет?

Причины для поиска компромисса с РФ у европейцев более, чем прагматичны.

Во-первых, Россия во многих странах Евросоюза чуть ли не в открытую спонсирует различные праворадикальные политические силы.

К примеру, во Франции Марин Ле Пен, проигравшая выборы нынешнему президенту Эммануэлю Макрону, вместе с ее партией «Национальный фронт» никогда не скрывала того, что находится с Владимиром Путиным на короткой ноге. И в 2017 году ряд международных экспертов и дипломатов даже озвучивали опасения относительно возможной смены политического вектора Франции в пользу РФ.

Пророссийских взглядов придерживается и действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляющий правые националистические силы. В этой связи не удивительно, каких масштабов достигают разнообразные скандалы, связанные с действиями Украины на своей же территории – в Закарпатье, месте компактного проживания украинских венгров. Вплоть до того, что Венгрия официально заявляет о намерении блокировать все международные инициативы в рамках ЕС и НАТО.

В этой связи, по мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, если европейские политические партии, участвующие в выборах, смогут объяснить своему избирателю, что ухудшение или, наоборот, рост их благосостояния как-то связан с сотрудничеством с Россией, то существует вероятность, что пророссийские партии будут терять свои позиции или, соответственно, выигрывать выборы.

Во-вторых, несмотря на действие антироссийских санкций, многие страны ЕС не сворачивали своих бизнес-проектов с Россией. Один из ярких примеров business as usual – оживившееся в последнее время строительство газопровода в обход Украины, «Северного потока-2». Несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель с завидной регулярностью критикует действия РФ в Украине и поддерживает антироссийские санкции, строительные работы по «Северному потоку-2» Германия планирует закончить уже к концу текущего года.

«Северный поток – это один из эпизодов. В Германии много говорили о том, что немецкие компании слишком дорого платят за введение против России режима санкций – простыми словами, они теряют прибыль», - напоминает Николай Капитоненко.

Впрочем, по его словам, если исключить энергетическую сферу, то Россия играет не такую уж большую роль в экономике Европы.

Иного мнения придерживается эксперт по международным вопросам, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, после отторжения России из Европы, которое произошло после ее действий в Украине в 2014 году, в Европе идут процессы прагматического подхода к России. «Сейчас все идет к тому, что Россию многие страны расценивают как партнера в прагматическом смысле, но без акцента сдерживания осуждения. Этот же вектор прослеживается и во внешней политике», - говорит он.

В-третьих, некоторые страны Евросоюза, как, к примеру, Польша, используют разногласия с Украиной в некоторых вопросах, чтобы решать собственные проблемы с ЕС, пытаются заставить считаться с их мнением мастодонтов европейской политики, тем самым, подыгрывая РФ. Один из ярких примеров – миграционная политика. Дабы не принимать у себя мигрантов-мусульман, Польша всячески педалирует тему украинских мигрантов в своей стране. Скромно умалчивая, что это, зачастую, трудовая миграция, которая помогает самой Польше устоять в то время, когда поляки массово отправляются «на заработки» в Германию и Великобританию.

Еще один пример – исторические разногласия с Украиной, в частности, о роли Степана Бандеры в истории двух государств. С одной стороны, это служит для Польши поводом блокировать намерения Украины по вступлению в ЕС. С другой – это подыгрывание РФ, которой претит даже мысль о возможной евроинтеграции Украины.

Что уж говорить, если даже в дружественной для Украины Литве появляются инициативы поиска диалога и возвращения дружбы с Россией. Так, экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас, известный своими пророссийскими взглядами, инициировал проведение в октябре текущего года большой международной конференции, главная тема которой – диалог с Россией.

Главный аргумент организаторов этого действа – в 2018 году наступила новая геополитическая реальность, в которой ЕС и РФ имеют разные взгляды на ряд событий в мире, о чем, мол свидетельствует конфликт в Украине. Но еще каких-то 20 лет назад «Литва и Россия начали региональное сотрудничество, которое помогало укреплению доверия и контактам людей через границы». Поэтому на конференции предлагалось поискать точки соприкосновения с РФ по поводу ряда вопросов – от темы гражданской активности до путей развития экономики…

Жаль только, что организаторы забыли непреложную истину – попытки дружить с «русским медведем» и пытаться заигрывать с ним, зачастую, плохо заканчиваются. Поскольку предложения «выслушать другую сторону», то есть Россию, как правило, воспринимаются Кремлем исключительно как слабость и готовность к капитуляции.

Выход – не жаловаться, а предлагать альтернативы

Все вышесказанное, так или иначе, свидетельствует – поддержка Украины в международных организациях рискует со временем сойти на нет. Этому способствует и прагматичный подход европейцев как к международной политике, так и к международному бизнесу. А также тот факт, что в странах ЕС с каждой новой избирательной кампанией пророссийские силы набирают все больше политического веса. Так, к примеру, произошло в Латвии, которую совсем недавно можно было смело записывать в круг адвокатов Украины в ЕС. В начале октября здесь на выборах в сейм большинство получила пророссийская партия «Согласие».

Конечно, это не означает, что Европа резко начнет сворачивать санкции против России. Но тенденция не из приятных. Дело в том, что та же ПАСЕ состоит из делегатов парламентов стран ЕС, и каждая делегация обязана включать в себя представителей всех фракций. И потому, если в любой из стран в парламент проходит партия, такая как «Согласие» в Латвии, «Фидес» в Венгрии или «Национальный фронт» во Франции, то такая партия получает свои места в ПАСЕ. Таким образом, большинство в ПАСЕ очень скоро может стать пророссийским.

«Каждый год в нескольких странах проходят выборы, меняется состав парламентов, и мы должны быть готовы к тому, что если не в этом году, то в следующем, через год, состав политических сил той же ПАСЕ может измениться», - говорит Капитоненко.

Впрочем, сохранность антироссийского большинства как в ПАСЕ, так и в других международных организациях, во многом будет зависеть от действий украинских дипломатов. «Коалиция европейцев, выступающих в нашу защиту – это все политические лозунги. Сегодня украинские парламентарии убедили своих коллег в том, что пока выгоднее оставить режим санкций против России в ПАСЕ. Но вопрос в том, что эта коалиция не долгосрочная, так же, как и на других площадках. Если мы не отвечаем им на простой вопрос: «зачем придерживаться украинской повестки, поддерживать украинские принципы?» - поддержка, рано или поздно, исчезает. Если Украина будет пробовать проводить более активную политику, чтобы ответить на вопрос нашим партнерам: «зачем им Украина?» – мы имеем шансы на поддержку. Если же будем использовать тезисы, мол, «вы нас просто поддержите, потому что у нас война и реформы...», то рано или поздно такая поддержка испарится, как утренняя роса», - констатирует эксперт по внутренней и внешней политике «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

Поэтому Украине, для защиты своих интересов на мировой арене, необходимо быть более активной. Не только жаловаться, но и предлагать альтернативы, заинтересовывать международных партнеров в качественном сотрудничестве с нами. В противном случае, прозябать в позиции проигравших нам придется уже очень скоро.

Анастасия Заремба, Ирина Шевченко