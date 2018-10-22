Белорусская автокефальная церковь не будет признана Константинополем - спикер УПЦ КП

Белорусская автокефальная православная церковь является маленькой и в самой Беларуси находится фактически в подпольном положении.

Белорусская автокефальная церковь объявила, что также собирается бороться за получение настоящей, подтвержденной автокефалии, однако ее на этом пути вряд ли ожидает удача.

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Об этом рассказал спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря), передает «Главред».

"Белорусская автокефальная православная церковь является маленькой и в самой Беларуси находится фактически в подпольном положении. Поэтому о признании этой церкви со стороны государства сейчас говорить сложно. А без признания со стороны государства вряд ли можно ожидать признания и со стороны Вселенского патриарха. Как мы видим на примере Украины, для Вселенского патриарха является важным иметь заверенную поддержку идей автокефалии не только от церковных иерархов, но и от государственной власти", - пояснил свою точку зрения архиепископ.