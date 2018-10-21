Автокефалия украинской церкви ставит крест на неоимперском проекте Кремля – архиепископ

В России государство не отделено от церкви – оно дает указания Московской патриархии.

Утверждение единой автокефальной поместной церкви в Украине ставит крест на возможности РФ реализовать неоимперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю.

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Об этом во время чата на «Главреде» рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

По его мнению, в Москве, видимо, надеются, что смогут восстановить империю, но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся.

"Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России…, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот — тесно в них вовлечено, более того, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии", — отметил архиепископ.

По словам Евстратия, если в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных", то Кремль не будет иметь правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.

"Поэтому наша общая задача — противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе русской церкви", — заключил он.

Как сообщал УНИАН, более половины украинцев поддерживают автокефалию украинской церкви.