Вместо увеличения расходов на МВД, СБУ и ГПУ можно поднять врачам зарплату на 8300 грн – Шахов о госбюджете

Верховная Рада до второго чтения бюджета, вместо увеличения финансирования силовиков должна направить средства на увеличение зарплат учителей и врачей.

Об этом заявил народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов, комментируя принятый в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год.

Он убежден, что бюджет нуждается в доработке перед голосованием во втором чтении.

“Сегодня мы имеем время, чтобы доработать главный финансовый документ страны. “Наш край” предлагает, в частности, вместо увеличения финансирования силовиков направить эти деньги на зарплаты учителям и врачам. Так за 18,5 млрд грн, которые дополнительно заложены на силовиков, можно увеличить на 3500 грн зарплаты учителям или на 8300 – врачам”, – заявил Сергей Шахов.

Кроме того, народный депутат отметил, что в бюджете на 2019 год нужно увеличить финансирование субсидий.

“В госбюджете на субсидии запланировано на 16 миллиардов гривен меньше, чем в нынешнем году – 55 млрд грн в 2019-м против 71 млрд в 2018-ом. И это притом, что подорожание газа, против которого борется партия «Наш край», правительство уже назвало решенным вопросом. Если мы не внесем соответствующие правки в проект и не увеличим расходы на субсидии, это будет узаконенное ограбление людей!”, – заявил Сергей Шахов.

Он призвал также провести индексацию зарплат шахтеров.

“Средняя зарплата шахтера на Украине до конца 2018 года составляет 14 тысяч гривен. Требую провести индексацию зарплаты шахтерам. Я уже не говорю о том, что семьи шахтеров сегодня голодают шестой месяц без зарплаты. Верните долг шахтерам, который сегодня составляет уже 900 миллионов и предусмотрите в следующем бюджете дополнительные средства на модернизацию государственных шахт!”, – подытожил Сергей Шахов.

Как известно, вчера Верховная Рада проголосовала в первом чтении за государственный бюджет Украины на 2019 год.