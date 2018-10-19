Новые выборы по старым правилам: когда Рада возьмется за Избирательный кодекс

Одним из основных обещаний коалиционного соглашения депутатских фракций «Европейская Украина» в 2014 году стало принятие нового Избирательного кодекса. Вопрос избирательного законодательства позиционировался как приоритетное задание на первый квартал 2015 года. Но его выполнения, в результате, вся страна ждет до сих пор.

Справедливости ради отметим, что осенью 2015-го в парламенте были зарегистрированы два проекта избирательных кодексов – №3112 авторства народного депутата от «Возрождения» Валерия Писаренко и №3112-1 авторства группы нардепов-«фронтовиков» Андрея Парубия, Леонида Емца и депутата из «Блока Петра Порошенко» Александра Черненко. Последний был разработан на базе кодекса депутата Юрия Ключковского, зарегистрированного в Раде еще в 2010 году. Тогда эта инициатива получила положительное заключение Венецианской комиссии, но проголосована не была.

В ноябре 2017-го оба проекта были вынесены на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады. Этому, к слову, предшествовали массовые акции в Киеве и других городах – «За большую политическую реформу». Несмотря на то, что перед голосованием лидеры фракций рассказывали, что готовы поддержать в первом чтении любой из законопроектов, минимально необходимым количеством голосов – 226 – народные депутаты проголосовали за проект Избирательного кодекса авторства Парубия, Черненко и Емца.

Новый кодекс должен круто изменить правила избирательной кампании в Украине. Если сегодня у нас действует смешанная избирательная система (в которой, собственно, кроется корень политической коррупции), когда половина Верховной Рады избирается по мажоритарным округам, а половина – по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками, то принятый в первом чтении законопроект предполагает, во-первых, полный отказ от «мажоритарки». Во-вторых, систему открытых списков – избиратели могут голосовать не только за партию, но и за отдельного кандидата из этой партии.

В целом, кодекс объединил в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей. «Ура! Закон об открытых списках принят в первом чтении. Еще не победа, но серьезное движение вперед. Через две недели готовимся ко второму чтению», – делился радостью с подписчиками на своей странице в Facebook в ноябре 2017 года один из авторов документа, народный депутат Леонид Емец.

Только вот дело это затянулось…

В проект Избирательного кодекса было подано приблизительно 4,5 тысячи поправок. Даже если сравнивать с другими резонансными законопроектами, это колоссальное количество. Специально для подготовки проекта ко второму чтению на базе комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия была создана рабочая группа во главе с нардепом Александром Черненко. Однако, вместо активной работы начался процесс явной пробуксовки.

Члены рабочей группы (а это двадцать четыре нардепа и двое экспертов-соавторов других версий Избирательного кодекса) не спешили посещать заседания. На первую официальную встречу их пришло всего четверо. На вторую – пятеро. Выяснилось, что оперативно рассмотреть тысячи поправок таким малочисленным составом, практически невозможно.

Впрочем, авторы документа старались не отчаиваться. Весной текущего года Александр Черненко утверждал, что до осени обработку правок вполне возможно завершить. А спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что голосование за кодекс должно было стать одним из приоритетов для работы парламента этой осенью. «Документ очень масштабный. И очевидно, рассмотрение всех поправок может занять две недели пленарных заседаний. Я предупредил председателей фракций: этот путь будет непростым, он будет длительный. Но планирую, предварительно, что в октябре мы начнем этот процесс», - отмечал он.

Но наступила осень. Пришел октябрь. Но ни в одну пленарную неделю в этом месяце проект Избирательного кодекса не попал. Судя по всему, в Верховной Раде просто не готовы отказываться от понятной им избирательной системы.

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко убежден, что, помимо объективной составляющей долгой и основательной работы над столь объемным документом, есть еще политическая составляющая. По его словам, очевидно, что нынешняя власть и те или иные представители парламента не желают отказываться от мажоритарной составляющей. Ведь для власти это открывает возможности применения административного ресурса (мажоритарщик, имея влияние на округе, может помочь в президентских выборах, за что потом получает содействие на парламентской гонке). «Поэтому, с одной стороны, новый Избирательный кодекс – это требование общества, и они [народные депутаты] не могут это просто проигнорировать. А с другой стороны, поскольку в проекте около 4,5 тысяч поправок, а рабочая группа работает не эффективно, могут сказать, мол, «мы поддерживаем проект, но вот эта правка критическая, не можем за него проголосовать...»», – рассуждает Петренко.

Таким образом, эксперт считает, что процесс принятия кодекса в Раде будут откладывать в максимально долгий ящик. И действия народных депутатов только подтверждают его слова.

К примеру, 8 октября рабочая группа по рассмотрению Избирательного Кодекса заседала в составе… двух народных депутатов. Это абсолютный антирекорд посещаемости группы за все время ее работы, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

«Ситуация, когда на заседание приходит два депутата – яркий пример того, насколько они хотят рассматривать, а, соответственно, положительно голосовать за этот Избирательный кодекс», – подчеркивает Петренко.

Замглавы Комитета избирателей Украины Наталья Линник отмечает, что по состоянию на 17 октября рабочей группой рассмотрено 47% поправок, внесенных в проект кодекса после первого чтения (это примерно 1800 поправок).

Пропустив положения о выборах президента (по сравнению с законопроектом, который предусматривает избрание в Верховную Раду по открытым спискам, там не так много поправок), рабочая группа занялась выборами в парламент. «Сейчас работаем над первыми пунктами положений закона «О парламентских выборах». Дошли до выдвижения партий, которые примут участие в выборах, и, соответственно, тех нормативно-правовых документов, которые они должны подать для регистрации, а также суммы залога, который должны внести», – рассказывает Линник.

Учитывая, что на сегодня было проведено 24 заседания рабочей группы (заседания проходят дважды в неделю), ориентировочно, закончить обработку поправок она сможет где-то в январе 2019 года. После этого все поправки, подготовленные ко второму чтению, будут внесены на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады. Он, в свою очередь, рассмотрит наработки рабочей группы. И только после этого Избирательный кодекс может быть вынесен на второе чтение в сессионный зал. По мнению Линник, это может произойти весной.

А вот представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что проект Избирательного кодекса парламент будет рассматривать в начале ноября – со следующей пленарной недели. По ее словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил рассматривать проект кодекса блоками. «Завершили рассмотрение поправок к определенному блоку, разделу - выносим его в зал. Но для этого парламент должен согласовать постановление о порядке рассмотрения этого Избирательного кодекса», - отметила Луценко.

Депутат также выразила мнение, что как только парламент согласится с предложенным спикером порядком рассмотрения проекта Избирательного кодекса, дальше задержек не будет.

Игорь Петренко считает, что чисто с организационной точки зрения, учитывая, что в проекте кодекса есть несколько логических блоков, такой ход действий понятен. Однако, ключевой вопрос - это наличие политической воли в Раде, ведь политики высшего эшелона привыкли всегда учитывать собственные интересы. «Когда речь идет о каких-то широких договоренностях, конечно, они должны касаться всего документа. А если разбивать по блокам, то есть вероятность и опасность такого развития событий: ты поддерживаешь интересы, о которых договорился с другими, а они потом могут не поддержать твои. Будет довольно сложно [договориться]», – рассуждает он.

Однако, как бы депутаты не договаривались рассматривать Избирательный кодекс в сессионном зале – блоками или единым целым, если начало этому будет положено только в ноябре, говорить о выборах Верховной Рады в 2019 году по новым правилам не стоит.

Политолог Виктор Таран напоминает, что, согласно действующему законодательству, закон об очередных выборах нельзя менять за год до очередных выборов. Другими словами, Избирательный кодекс должен быть принят до 28 октября этого года. «Если же он не будет принят, то следующие выборы в парламент будут происходить по закону, подготовленному в 2011 году Князевичем, то есть, у нас останется смешанная система», – говорит он.

Впрочем, по его словам, рассмотрение кодекса по блокам – единственный разумный компромисс, который хотя бы позволит улучшить часть избирательного законодательства до начала новой избирательной гонки.

К примеру, первый блок - вопросы работы Центральной избирательной комиссии.

Второй блок - усиление ответственности за фальсификацию выборов на участках и за скупку голосов, как организаторов, так и тех, кто непосредственно принимает деньги. Этот правительственный законопроект был полгода назад подготовлен и подан в парламент.

И третий блок – вопрос о голосовании вынужденно-перемещенных лиц (почти три миллиона украинцев).

По словам Тарана, с одной стороны, важно дать возможность этим людям проголосовать, а с другой - предотвратить возможные злоупотребления. В частности, чтобы не было «плавающих» избирателей, которые будут ездить между участками. «Но здесь шансов на принятие меньше. Высока вероятность того, что эти люди - сторонники «Оппозиционного блока», и сомнительно, что представители действующей коалиции захотят добавить электоральных баллов своим конкурентам на выборах», – рассуждает Таран.

По мнению эксперта, принятие Верховной Радой этих блоков (даже любого из них) позволит снизить коррупционные риски во время выборов. Даже при условии того, что сохранится старая смешанная модель. «Ведь когда мы критикуем мажоритарную систему, то считаем, что самое большое зло - это подкуп избирателей. А если будет повышена ответственность за подкуп избирателей и установлены дополнительные барьеры, по крайней мере один из минусов смешанной системы мы уберем», – объясняет он.

***

На текущей неделе, 16 октября, две сотни активистов под Радой начали бессрочную акцию за принятие избирательной реформы. «Каждый народный депутат сможет лично объяснить участникам акции свою позицию по избирательной реформе. Напомню, в коалиционном соглашении, которое предусматривает отмену мажоритарки и переход к системе с открытыми списками, свои подписи поставили более 300 народных депутатов», – написал на своей странице в Facebook координатор Общественного движения «ЧЕСНО» Николай Выговский.

Только вот, судя по всему, требования активистов мало интересны парламентариям. А шансы провести выборы в 2019 году по новым прозрачным правилам уверено близятся к нулю. Вероятнее всего, нынешний парламент проголосует за Избирательный кодекс только весной. Поэтому распространяться этот свод новых правил будет не на выборы 2019 года, а на следующую каденцию - в 2024-м.

Ирина Шевченко