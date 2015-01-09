Порошенко возложил цветы возле французского посольства со словами "Je suis Charlie" (фото)

Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв террористического акта, который был совершен 7 января в редакции еженедельника Charlie Hebdo.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко возложил цветы возле Посольства Франции в Украине в Киеве на ул. Рейтарская, 39

”Je suis Charlie (Я также Шарли)”, - сказал глава государства после возложения цветов.

После этого президент вместе с послом Франции в Украине Аленом Реми вошел в помещение посольства, где оставил свою запись в Книге соболезнований, почтив память жертв террористического акта, совершенного 7 января в редакции еженедельника Charlie Hebdo.

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«Украина благодарна Франции за ее помощь, за ее солидарность в борьбе с терроризмом на украинской земле, и Украина солидарна с Францией в ее борьбе с террором. Именно в эти минуты проходит операция по освобождению заложников, и мы молимся за жизнь женщины, которая оказалась в заложниках. Мы надеемся, что эта операция очень быстро завершится, и террористы будут привлечены к ответственности», - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, утром 7 января злоумышленники ворвались в здание, где расположена редакция Charlie Hebdo в 11-ом округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям. Нападающим удалось скрыться с места преступления на автомобиле.

В общей сложности в редакции журнала и возле нее террористы расстреляли 12 человек - сотрудников еженедельника и полицейских.

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По данным СМИ, подозреваемыми в атаке на редакцию Charlie Hebdo являются двое мужчин в возрасте 32 и 34 гг. - братья Саид и Шериф Куаши. Третий предположительный преступник ждал соучастников в машине. Позже один из объявленных в розыск — 18-летний Хамид Мурад - сдался полиции и заявил, что у него есть алиби. Двух других подозреваемых пока не нашли.

Сегодня в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Франции братья Куаши захватили заложницу.