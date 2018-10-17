В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма - "зама" Аксенова - СМИ

В так называемом комитете конкурентной политики оккупированного Крыма проходят следственные действия. Обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в "Крымской железной дороге" и в "Службе" автодорог аннексированного полуострова.

В Москве задержан "замглавы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, "экс-председатель комитета" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Об этом сказали РБК два источника, близких к "руководству" аннексированного Крыма и собеседник в региональном управлении МВД.

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Одни источники СМИ связывают задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Он курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог.

Официально задержание Нахлупина силовики и так называемые власти аннексированного Крыма пока не комментируют.

Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в "Службе" автодорог Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал он.

Ранее председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов подал в суд из-за применения к нему санкций.