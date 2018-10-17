СБУ проверяет информацию о связях топ-чиновника Службы внешней разведки Семочко с РФ

Журналисты утверждают, что члены семьи Семочки имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном Крыму.

СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса проверяет обнародованную в СМИ информацию относительно бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко. Об этом в СБУ сообщили во вторник, 16 октября, в Facebook.

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Отмечается, что орган досудебного расследования планирует приобщить к процесуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

"Одновременно отмечаем, что проверка информации относительно состояния и возможного незаконного обогащения С. Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины", - добавили в Службе безопасности.

Между тем сам Семочко в интервью телеканалу ZIK, распространенном 16 октября, рассказал, что не имеет отношения к домам под Киевом, стоимость которых составляет миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Напомним, ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали сюжет о заместителе председателя Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко. В нем в частности сообщается, что под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры, а фактически у бизнеса просто требовали "откаты" за возможность закупить лекарства.

Расследователи также показали дорогие дома и автомобиль Land Cruiser, которые якобы принадлежат Семочко. В сюжете говорится и о том, что родственники Семочко обладают российским гражданством и бизнесом в Крыму.