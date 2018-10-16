Порошенко призвали не саботировать запрет «русского мира» в Украине

Народный депутат от УКРОПа, участник президентских праймериз Александр Шевченко призвал президента Петра Порошенко и фракцию «Блок Петра Порошенко» не саботировать принятие законопроекта о запрете так называемого русского мира в Украине.

Об этом укроповец заявил в эфире в социальной сети Facebook.

«Господин Порошенко, я требую от вас и вашей фракции прекратить саботаж и поддержать законопроект, который даст Украине возможность приблизить победу над российским оккупантом. Опомнитесь и остановитесь в своих коллаборационистских действиях. Хватит издеваться над украинцами», – отметил Александр Шевченко.

Речь идет о законопроекте № 9139 «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (относительно осуждения и запрета русского мира в Украине)». Документ зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от УКРОПа. На прошлой пленарной неделе парламент отказался включать в повестку соответствующую инициативу.

«Принятие этого законопроекта позволит ускорить нашу победу и поставить на место наших врагов», – подчеркнул нардеп.

По его словам, голосование за включение документа в повестку дня парламента провалила фракция БПП по указке президента.

«Похоже, вы и ваши соратники со страхом думаете о бизнес- и коммерческих последствиях и неудобствах с вашими и Медведчука партнерами из России», – подчеркнул Александр Шевченко.

Отметим, в УКРОПе считают, что принятие законопроекта уменьшит влияние Российской Федерации на внутреннюю политику Украины и положит конец агитационно-пропагандистской деятельности врагов внутри страны.