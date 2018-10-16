На застройке Рыбальского полуострова президентская «Кузница» заработает до $500 миллионов - СМИ

Всего на территории завода запланировано 671,5 тысяча квадратных метров квартир и 221 тысяча квадратных метров нежилых помещений.

ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском", бенефициарными владельцами которого является президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко, получит от $100 млн до более $500 млн от реализации проекта застройки Рыбальского полуострова жилыми кварталами.

Как пишут "Наши Гроши", завод является пользователем более 40 га коммунальных земель на Рыбальском полуострове, на которых расположены его помещения. Согласно Детального плана территории, который противоречит действующему Генеральному плану г. Киева, на участках "Кузницы" будут построены жилые кварталы.

"Незаконный ДПТ был утвержден на сессии Киевсовета еще в сентябре 2016-го силами депутатов пропрезидентской фракции "Солидарность" и фракции экс-мэра Омельченко "Единство"", - пишут "Наши гроши".

Всего на территории завода запланировано 671,5 тысяча квадратных метров квартир и 221 тысяча квадратных метров нежилых помещений.

Читайте такжеПрезидентская "Кузница на Рыбальском" получила многомиллионный контракт вот флота - СМИ

Минрегион ежегодно фиксирует статистику сметной стоимости строительства. В Киеве она сейчас составляет около 13 тысяч гривень за квадратный метр.

На соседних с землями "Кузницы" уже начал строиться ЖК "Рыбальский" - почти возведены два дома. "Квадратный метр в этом ЖК продают по 30-37 тысяч грн в зависимости от стадии готовности дома. То есть прибыль - от 17 до 24 тысяч грн (минимум $600)", - отмечает издание.

"Расчет заработка "Кузницы" от застройки территории жильем можно проводить по трем направлениям:

Если строить все самому и самому же продавать, общий доход составит около $535 млн ($400 млн от квартир и $135 млн – от нежилой площади).

Отдать землю в обмен на 12-15% построенных в будущем квартир. Прибыль – $160-200 млн.

Продать землю оптом. Прибыль – $80-100 млн", - считают "Наши Гроши".

Как известно, 27 сентября группа компаний "ТАС", которая принадлежит бизнесмену и политику Сергею Тигипко, сообщила, что намерена купить завод "Кузница на Рыбальском". Цена покупки будет свидетельствовать, действительно ли это для Тигипко бизнес-проектом, или он неофициально представлять интересы предыдущих собственников.